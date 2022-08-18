غوارديولا: برناردو سيلفا سيكون الأسبوع المقبل معنا في برشلونة

وضع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، حدا للتكهنات حول انتقال لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، إلى برشلونة.

وارتبط اسم برناردو سيلفا بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى تشافي هرنانديز، مدرب النادي الكتالوني، لبناء فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولكن غوارديولا، مدرب برشلونة سابقا، أصر على رغبته في بقاء صانع ألعاب مانشستر سيتي، في ملعب "الاتحاد".

وانضم برناردو سلفا، البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017 قادما من موناكو الفرنسي، وفاز أربع مرت بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بين العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي.

وكشف غوارديولا في حديث لإذاعة "كتالونيا" اليوم الخميس، أن برناردو سيكون في برشلونة الأسبوع المقبل، ولكن كلاعب في مانشستر سيتي، حيث يلتقي الفريقان في مباراة لجمع التبرعات على ملعب "كامب نو"، بقوله: "يوم الأربعاء المقبل ستراه وهو يلعب. بالطبع! بالتأكيد سيلعب معنا، مانشستر سيتي سيلعب ببرناردو و10 لاعبين آخرين".

وستفيد المباراة في الأبحاث الخاصة بمرض العصبون الحركي، المعروف أيضا باسم التصلب الجانبي الضموري.

وهذه حالة أصيب بها مدرب حراس مرمى برشلونة السابق خوان كارلوس أونزوي، وستيفن داربي، زوج ستيفاني هوتون، قائدة فريق مانشستر سيتي للسيدات.

المصدر: وكالات