 
مباشر

قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.. مواجهة سهلة لمنتخب مصر الأولمبي

الرياضة

قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.. مواجهة سهلة لمنتخب مصر الأولمبي
youtube/c/CAFTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmyo

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم تحت 23 عاما، التي جرى سحبها اليوم الخميس، عن مواجهة منتخب مصر الأولمبي الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي إسواتيني وبتسوانا.

وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في المغرب خلال شهر يونيو 2023، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأهل منتخب مصر ضمن 18 فريقا إلى الدور الثاني من التصفيات.

وفي حال تخطي منتخب "الفراعنة" الأولمبي عقبة الفائز من لقاء إسواتيني وبتسوانا، سيلتقي مع الفائز من مواجهة منتخبي زامبيا وسيراليون في مارس 2023 في الدور الأخير والمؤهل للبطولة الإفريقية.

قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.. مواجهة سهلة لمنتخب مصر الأولمبي
facebook/efasocial

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية من التصفيات أحد أيام (21 أو 22 أو 23 أكتوبر المقبل ذهابا، و28 أو 29 أو 30 من الشهر ذاته إيابا).

المصدر: "facebook/efasocial"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا