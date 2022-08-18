قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.. مواجهة سهلة لمنتخب مصر الأولمبي

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم تحت 23 عاما، التي جرى سحبها اليوم الخميس، عن مواجهة منتخب مصر الأولمبي الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي إسواتيني وبتسوانا.

وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، في المغرب خلال شهر يونيو 2023، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأهل منتخب مصر ضمن 18 فريقا إلى الدور الثاني من التصفيات.

وفي حال تخطي منتخب "الفراعنة" الأولمبي عقبة الفائز من لقاء إسواتيني وبتسوانا، سيلتقي مع الفائز من مواجهة منتخبي زامبيا وسيراليون في مارس 2023 في الدور الأخير والمؤهل للبطولة الإفريقية.

facebook/efasocial

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Watch the #TotalEnergiesAFCONU23 qualifiers draw on CAF TV YouTube channel 👇 — CAF (@CAF_Online) August 18, 2022

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الثانية من التصفيات أحد أيام (21 أو 22 أو 23 أكتوبر المقبل ذهابا، و28 أو 29 أو 30 من الشهر ذاته إيابا).

المصدر: "facebook/efasocial"