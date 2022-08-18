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مقابل 45 مليون يورو.. ولفرهامبتون يستقدم لاعب وسط برتغالي

الرياضة

مقابل 45 مليون يورو.. ولفرهامبتون يستقدم لاعب وسط برتغالي
AFP
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انتقل لاعب وسط سبورتينغ البرتغالي الدولي ماتيوش نونيش إلى صفوف ولفرهامبتون، بصفقة قياسية للنادي الإنجليزي بلغت 45 مليون يورو، بحسب ما أعلن الناديان الخميس.

وكشف ولفرهامبتون بان نونيش (23 عاما) وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع الفريق الذي يشرف عليه مواطنه برونو لاغي.

في المقابل، أشار سبورتينغ أن قيمة الصفقة بلغت 45 مليون يورو (46 مليون دولار) بالإضافة الى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو بحسب تحقيق الأهداف الرياضية، زائد حصوله على نسبة 10 %، في حال تخلي ولفرهامبتون عن لاعبه الجديد الى ناد آخر في المستقبل.

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ولد ماتيوش نونيش في البرازيل وتوجه الى البرتغال في الثانية عشرة من عمره واستدعي إلى صفوف المنتخب البرتغالي للمرة الأولى في سبتمبر الماضي وخاض معه 8 مباريات وسجل هدفا.

وكشف نونيش، بأنه تحدث إلى مدربي المنتخبي البرتغالي والبرازيلي قبل قراره الانضمام الى بطل كأس أوروبا عام 2016.

وصفه المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بأنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، غير أن علاقة وكيله الخارق جورج منديش الوثيقة مع ولفرهامبتون قربته من الأخير.

وساهم نونيش بشكل كبير في إحراز سبورتينغ بطولة الدوري البرتغالي موسم 2020-2021 بعد صيام دام 19 عاما، وبلوغه دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

المصدر: "أ ف ب"

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