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أغنى رجل في بريطانيا مهتم بشراء مانشستر يونايتد

الرياضة

أغنى رجل في بريطانيا مهتم بشراء مانشستر يونايتد
Legion-Media
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 أبدى الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، اهتماما بشراء نادي مانشستر يونايتد، إذا تم طرح النادي الإنجليزي للبيع.

وفشلت مساعي راتكليف مالك مجموعة "إينيوس" للكيماويات، ومشجع فريق مانشستر يونايتد، في شراء نادي تشيلسي في مايو الماضي، ليوجه أنظاره إلى مانشستر يونايتد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

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وجاءت هذه الأنباء بعد تقرير لوكالة "بلومبرغ" تحدث عن تفكير عائلة جليزر التي تمتلك مانشستر يونايتد منذ عام 2005، في بيع حصة أقلية من أسهم النادي.

وقال متحدث باسم إينيوس إن المجموعة مهتمة بشراء حصة صغيرة من أسهم مانشستر يونايتد بهدف شراء النادي بأكمله في نهاية المطاف.

وأضاف في تصريحات لصحيفة التايمز: "إذا كان مثل هذا الشيء ممكنا، سنكون مهتمين بإجراء محادثات بهدف الاستحواذ على المدى البعيد".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالمال الذي تم إنفاقه أو عدم إنفاقه، جيم راتكليف ينظر إلى ما يمكن فعله الآن، ويدرك مدى أهمية النادي للمدينة، يبدو أن الوقت مناسب لإعادة الضبط".

وتسعى مجموعة "إينيوس" لزيادة استثماراتها في المجال الرياضي حيث تمتلك بالفعل نادي نيس الفرنسي وفريق لوزان سبورت السويسري، كما ترعى فريق إينيوس جريناديرز للدراجات.

المصدر: "وكالات"

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