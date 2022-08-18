مكغريغور يخسر موقعه بين الرياضين الـ10 الأكثر تحقيقا للأرباح من منشورات مواقع التواصل

غاب المقاتل الإيرلندي، كونور مكغريغور، عن لائحة الرياضيين الـ10 الأوائل الذين يحصلون على أعلى الأرباح مقابل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة mirror البريطانية نتائج دراسة جديدة قامت بتحليل بياناتها شركة Bonus Finder، تتعلق بأكثر الرياضيين ربحا من النشر في مواقع التواصل الإجتماعي.

في حين أن الجدل حول من هو أفضل لاعب كرة قدم، بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ما زال قائما، هناك فائز واضح بينهما في هذه اللائحة حيث جاء مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في المركز الأول.

New post: Conor McGregor misses out on sport’s top ten social media earners as payments revealed https://t.co/x5o2251y8ppic.twitter.com/wd08YojzGc — 4StateNews (@4StateNews) August 15, 2022

ويملك أفضل لاعب في العالم (كريستيانو) أكثر من 476 مليون متابع عبر "إنستغرام"، يضاف إليهم أكثر من 102 مليون متابع عبر "تويتر".

ويكسب رونالدو ما يقرب من 2 مليون دولار عن كل منشور ممول عبر "إنستغرام"، وذلك وفقا لبيانات شركة تحليل البيانات الرياضية Bonus Finder.

إذ يربح الأيقونة البرتغالية ضعف معاصره الأرجنتيني ميسي، على الرغم من حلول ميسي في المركز الثاني ، إذ يتابع مهاجم باريس سان جيرمان الحالي ما يقرب من 358 مليون شخص على "إنستغرام"، في وقت لا يملك فيه النجم الأرجنتيني أي حساب رسمي له على "تويتر".

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ويأتي في المركز الثالث المصارع الأمريكي السابق، دوين جونسون، الذي تحول إلى ممثل سينمائي، متساويا بالأرباح مع ميسي، وذلك عن كل منشور ممول.

وفي المركز الرابع جاء لاعب الكريكيت، الهندي، فيرات كوهلي، حيث يربح 694 ألف دولار عن كل منشور، يليه البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، بـ584 ألف دولار.

وحل نجم كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، في المركز السادس بـ428 ألف دولار، ثم نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ديفيد بيكهام سابعا، بـ247 ألف دولار.

وفي المركز الثامن تواجد الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 240 ألف دولار عن كل منشور ممول، يليه البرازيليان رونالدينيو ومارسيلو في المركزين التاسع والعاشر، واللذان يربحان 223 ألف دولار و191 ألف دولار بالترتيب.

المصدر: mirror