مدرب البرازيل يرد على مبابي: لا نلعب مع أذربيجان!

رفض أليكساندر تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تصريحات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، التي أكد فيها أن تصفيات أوروبا لكأس العالم أصعب من نظيرتها في أمريكا الجنوبية.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في مايو الماضي، إن الفرق الأوروبية تتفوق في البطولات العالمية لأنها تلعب مواجهات على أعلى مستوى في التصفيات.

وأضاف مبابي الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018، أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية غير متطورة مثلما هو الحال في أوروبا.

ورغم ذلك فإن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، لم يتفق مع مبابي في تلك التصريحات، معتبرا أن تصفيات أمريكا الجنوبية أقوى من أي مكان آخر في العالم.

وقال تيتي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "ربما يقصد مبابي منافسات دوري الأمم أو المباريات الأوروبية الودية، لكن ليس تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "ليس لدينا، مع كل الاحترام، مواجهات مع أذربيجان، ليس لدينا أحد يمنحك الراحة".

“We don’t have Azerbaijan, with all due respect. Qualifying for the World Cup in South America is much more difficult than in Europe.” Tite about Mbappe’s words about the level of South American teams – Football https://t.co/3mBNOgQnn8 — Sports Hub (@WorldSports_Hub) August 17, 2022

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وأوضح تيتي: "مستوى صعوبة التصفيات هنا أعلى من مرحلة المجموعات في التصفيات الأوروبية".

ونجحت المنتخبات الأوروبية في الفوز بآخر 4 نسخ من كأس العالم، إيطاليا في 2006، وإسبانيا في 2010 ، وألمانيا في 2014 ، وفرنسا في 2018.

وتعد تلك أطول سلسلة تفوق لقارة واحدة في تاريخ البطولة، في حين جاء منتخب واحد فقط من خارج القارة كوصيف وهو منتخب الأرجنتين في نسخة عام 2014.

وشهدت 12 نسخة من أصل 21 سابقة في كأس العالم، فوز منتخبات أوروبية، فيما فازت منتخبات أمريكا الجنوبية بالتسع المتبقية.

وحجز المنتخب الفرنسي مكانه في قطر 2022 بعدما أنهى التصفيات بصدارة مجموعته بخمسة انتصارات وثلاثة تعادلات من ثماني مباريات.

من جانبها، لم تخسر البرازيل أي مباراة في التصفيات كما حققت 14 فوزا وثلاثة تعادلات لتنهي التصفيات في الصادرة بفارق ست نقاط عن الأرجنتين في المنافسات التي تشهد تنافس عشرة منتخبات.

المصدر: "وكالات"