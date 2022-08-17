المقاتل المغربي بنصديق يتوعد خصمه في سهرة "الغلوري"

أكد المقاتل المغربي، جمال بنصديق، استعداده لنزاله المرتقب ضد الروماني بنيامين أديغبوي يوم السبت المقبل، بمدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن دورة "الغلوري 81" لرياضة الكيك بوكسينغ.

وأوضح بنصديق، في حوار له مع القناة الرسمية لـ"غلوري كيك بوكسينغ"، أنه يمر في مرحلة بدنية جيدة جدا، ويتدرب بشكل خاص للظهور بشكل قوي في نزاله أمام الروماني بنيامين أديغبوي، في النزال الرئيسي لسهرة "الغلوري 81" على ملعب كاستيلو.

وقال البطل المغربي: "أنا في مرحلة بدنية جيدة، سأخوض هذا النزال لكي أرفع مستوى الكيك بوكسينغ إلى القمة، وأدهش الجماهير وأحقق رغبتي في أن أكون رقم واحد في هذه الرياضة على المستوى العالمي".

وأضاف: "تطورت على جميع الأصعدة، تقنيا وتكتيكيا وحتى بدنيا. سأواجه خصما صعبا، رغم أني فزت عليه سابقا.. أتدرب يوميا منذ سنة من أجل تطوير نفسي، وأعد الجميع بأنني سأقدم نزالا جيدا يفتخر به الجميع".

وحقق جمال بنصديق (31 عاما) 10 انتصارات في مسابقة "الغلوري" منها خمسة بالضربة القاضية، مقابل سبع هزائم حتى الآن خلال مشاركته في هذه المسابقة.

بينما حقق بنيامين أديغبوي (37 عاما) 15 انتصارا خلال مصيرته حتى الآن، مقابل 5 هزائم.

المصدر: "hespress.com"