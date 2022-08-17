شاهد.. أول أهداف عمر السومة بقميص العربي القطري

افتتح النجم السوري عمر السومة سجله التهديفي في دوري نجوم قطر، خلال مباراة فريقه الجديد العربي وضيفه المرخية (2-0) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

وأحرز عمر السومة هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، ليوقع على باكورة أهدافه بقميص العربي بعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوفه قادما من نادي الأهلي السعودي.

بينما تكفل النجم التونسي يوسف المساكني بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 73 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد حمد الكبير في العاثمة الدوحة.

وحقق نادي العربي انتصاره الثالث على التوالي، ويتصدر قائمة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

في المقابل، مني المرخية بالهزيمة الأولى بعد فوز وتعادل على التوالي، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات