شاهد.. عداء يخطف الأنظار رغم وصوله نهاية السباق أخيرا

خطف العداء ناهويل كاربانا، من دولة أندورا، الأنظار خلال سباق 3000 متر، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولة أوروبا متعددة الرياضات التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية من 15 حتى 21 أغسطس.

وتخلى كاربانا عن فرصة التنافس في سباق 3000 متر موانع من أجل مساعدة نظيره الدنماركي أكسل كريستنسن، بعدما تنبه لسقوط الأخير الذي اصطدمت قدمه بأحد الحواجز.

ونالت مبادرة كاربانا إعجاب الجمهور المتواجد والذي قام بالتصفيق له بحرارة، في الوقت الذي قرر فيه جميع العدائين مواصلة السباق.

.. another standing ovation from the crowd for Andorra’s Nahuel Carabana .. Axel Christensen of Denmark fell in the 3k steeple & Carbana sacrificed his race to stop and help him .. what a man .. 👏🏻 pic.twitter.com/1dmWsazHhz — Katharine Merry (@KatharineMerry) August 16, 2022

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وحرص كاربانا على إبعاد كريستنين عن مسار السباق، ثم أكمل المنافسة وحيدا، بعد أن سبقه الجميع، ليحتل المركز الأخير تحت وقع تصفيق حار من الجماهير مرة أخرى، وهي لقطات تم توثيقها في مقطع فيديو آخر.

ولقي الفيديو لكاربانا ومساعدته لزميله في السباق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الإشادات بسلوك الرياضي الذي تخطى حواجز المنافسة ورغبة الفوز.

المصدر: elperiodico