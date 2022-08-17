 
مباشر

شاهد.. عداء يخطف الأنظار رغم وصوله نهاية السباق أخيرا

الرياضة

شاهد.. عداء يخطف الأنظار رغم وصوله نهاية السباق أخيرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmn8

خطف العداء ناهويل كاربانا، من دولة أندورا، الأنظار خلال سباق 3000 متر، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولة أوروبا متعددة الرياضات التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية من 15 حتى 21 أغسطس.

وتخلى كاربانا عن فرصة التنافس في سباق 3000 متر موانع من أجل مساعدة نظيره الدنماركي أكسل كريستنسن، بعدما تنبه لسقوط الأخير الذي اصطدمت قدمه بأحد الحواجز.

ونالت مبادرة كاربانا إعجاب الجمهور المتواجد والذي قام بالتصفيق له بحرارة، في الوقت الذي قرر فيه جميع العدائين مواصلة السباق.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. لاعبة في الدوري الإنجليزي تستعرض وشمها باللغة العربية
بالفيديو.. لاعبة في الدوري الإنجليزي تستعرض وشمها باللغة العربية

وحرص كاربانا على إبعاد كريستنين عن مسار السباق، ثم أكمل المنافسة وحيدا، بعد أن سبقه الجميع، ليحتل المركز الأخير تحت وقع تصفيق حار من الجماهير مرة أخرى، وهي لقطات تم توثيقها في مقطع فيديو آخر.

ولقي الفيديو لكاربانا ومساعدته لزميله في السباق انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الإشادات بسلوك الرياضي الذي تخطى حواجز المنافسة ورغبة الفوز.

المصدر: elperiodico

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا