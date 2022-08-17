بالفيديو.. لاعبة في الدوري الإنجليزي تستعرض وشمها باللغة العربية

استعرضت اللاعبة جيس بارك، مهاجمة إيفرتون الإنجليزي، وشما موجودا على ذراعها، باللغة العربية، بمناسبة يوم الوشم العالمي.

وانتشر فيديو عبر "تويتر"، تظهر فيه بارك وهي تكشف عن ذراعها، الذي كتب عليه المثل العربي الشهير "الجايات أكثر من الرايحات".

لاعبة ايفرتون للسيدات جيسيكا بارك تستعرض وشمها بالعربية



"الجايات أحسن من الرايحات " . pic.twitter.com/hwsLWS7MYD — 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓🇩🇪🇵🇸 (@s_mossawi) August 16, 2022

وشهد الفيديو انتشارا واسعا بين الجماهير العربية التي تداولته على نطاق واسع.

وسبق أن أظهرت بارك وشمها في لقطة ضمن فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي إيفرتون على "تويتر" يوم 15 يوليو الماضي، أثناء تقديمها كلاعبة جديدة في "التوفيز" قادمة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط.

Welcome to the Everton family, Jess Park! 🔵 pic.twitter.com/tkEuQpnrmO — Everton Women (@EvertonWomen) July 15, 2022

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وانضمت بارك البالغة 20 عاما إلى مانشستر سيتي في أكتوبر 2017، وقامت بالتوقيع على عقد جديد مع النادي يمتد حتى صيف 2026، قبل أن تتم إعارتها إلى إيفرتون، ونجحت في تسجيل تسعة أهداف في 57 مباراة في جميع المسابقات بقميص السيتي.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"