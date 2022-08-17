نجم الوداد المغربي يعود إلى برشلونة

استأنف الليبي مؤيد اللافي، لاعب الوداد الرياضي، برنامجه الاستشفائي بمدينة برشلونة الإسبانية، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع فريقه في إحدى مباريات الدوري الاحترافي.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللافي يتبع برنامجا علاجيا بمستشفى "كيرون سالود" بمدينة برشلونة، بعدما خضع لعملية ناجحة على مستوى الركبة شهر يونيو الماضي، على خلفية إصابته في مباراة الجيش الملكي شهر أبريل من السنة الجارية.

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ودخل اللافي مرحلة الترويض قبل العودة إلى المغرب، لاستئناف تداريبه وفق برنامج خاص، قبل العودة للتداريب الجماعية استعدادا للموسم القادم مع الوداد، والذي ينافس فيه على مجموعة من الألقاب، منها دوري أبطال إفريقيا والبطولة الاحترافية وكأس العرش، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية، بعد تتويجه بلقب "تشامبيانز ليغ" الموسم الماضي.

وتعرض اللاعب الليبي لقطع في الرباط الخارجي للركبة خلال مشاركته، في مباراة سابقة للوداد الرياضي أمام الجيش الملكي، لحساب الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الاحترافي نهاية أبريل الماضي، لينتهي موسمه الكروي بشكل مبكر.

وانتقل اللافي إلى الوداد سنة 2020 قادما من فريق اتحاد الجزائر، في صفقة انتقال حر، حيث لعب مع النادي "الأحمر" 66 مباراة، سجل فيها 14 هدفا.

المصدر: "وكالات"