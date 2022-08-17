هل سيشتري إيلون ماسك نادي مانشتستر يونايتد؟

قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، فجر اليوم الأربعاء، إنه "سيشتري نادي مانشتسر يونايتد الإنجليزي".

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وعلى حسابه في "تويتر"، غرد إيلون ماسك قائلا: لأكن واضحا، أنا أؤيد النصف الأيسر للحزب الجمهوري والنصف الأيمن للحزب الديمقراطي!"

وأضاف ماسك: "أيضا، أنا سأشتري مانشستر يونايتد..أهلا وسهلا".

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

وأثارت تصريحات ماسك ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها نادي "الشياطين الحمر"، حيث أعرب العديد من الجماهير عن غضبهم من هذه النتيجة واستياءهم من النادي.

واحتج مشجعو مانشستر يونايتد على إدارة الفريق لسوء الأداء في السنوات الأخيرة، فضلا عن مشاركتهم في خطة لبدء "دوري السوبر" الجديد لأغنى الفرق في أوروبا.

وبعد خسارتين متتاليتين للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بما في ذلك هزيمة مذلة 0-4 نهاية الأسبوع الماضي في برينتفورد، يظل مانشستر يونايتد حاليا "ميتا"، وهي المرة الأولى التي يكونون فيها في الجزء السفلي من الرسم البياني لترتيب الدوري منذ 30 عاما، في حين تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات ضد ملكية عائلة جليزر المالكة للنادي قبل مباراة يونايتد القادمة على أرضه أمام ليفربول في 22 أغسطس، وفق "فرانس برس".

ولكن تغريدة ماسك لم تعط الأمل لمشجعي "اليونايتد"، إذ أنه عندما سئل في "تويتر" عما إذا كان جادا بخصوص شراء النادي، أجاب: "لا، هذه مزحة طويلة على تويتر..أنا لا أشتري أي فرق رياضية".

المصدر: "فرانس برس" + "سكاي نيوز"