مصر.. أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء القبض عليه

رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور على الأنباء المتداولة بشأن إخبار جميع الموظفين بأنه سيحصل على إجازة لمدة شهر، والذي ربطه البعض بالقبض عليه لتنفيذ حكم صادر ضده.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "أنا متواجد في نادي الزمالك، ولا صحة لما يتردد عن تنفيذ الحكم بالحبس ضدي، وأجهز مذكرة للنقض على الحكم الصادر في حقي".

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وأوضح مرتضى منصور أن كل ما قيل عن إخباره للموظفين بالنادي، للحصول على إجازة لمدة شهر، تمهيدا لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، مجرد شائعات لا تماثل الحقيقة.

كما كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن القبض على مرتضى منصور رئيس النادي.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع "أخبار اليوم" المصري أن مرتضى منصور يتواجد في مقر النادي ويباشر مهام رئاسته وحرص على تفقد المنشآت والحديث مع الأعضاء حول متطلباتهم في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، صدر قرار من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من سنة، إلى الحبس شهرا كامل، مع الشغل والنفاذ.

وكان سبب الحكم بحبس مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 هو سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والطعن في عرضه، وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أراهن بكل تاريخي، إذا لم تُلغَ الأحكام في الاستئناف والنقض، سأعتزل المحاماة والزمالك، وسآخذ حقي عن طريق القانون، لا علاقة لنا بالأهلي، ولكن عندما يكون هناك ظلم سنتحدث".

المصدر: وسائل إعلام مصرية