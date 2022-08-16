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رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع غوميز

الرياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع غوميز
AFP ARUN SANKAR
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أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع الظهير الإسباني سيرجيو غوميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، بأن سيرجيو غوميز (21 عاما)، وقع عقدا بالانتقال إلى السيتي لمدة 4 مواسم، قادما من نادي أندرلخت البلجيكي.

وخضع جوميز للكشف الطبي في مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، وسيرتدي القميص رقم 21، الذي كان يرتديه من قبل الثنائي الإسباني دافيد سيلفا وفيران توريس.

وقال جوميز، في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم 21 في مانشستر سيتي".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".

ولم يكشف مانشستر سيتي القيمة المالية للصفقة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنها تمت مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

المصدر: وكالات 

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