رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع غوميز

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع الظهير الإسباني سيرجيو غوميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، بأن سيرجيو غوميز (21 عاما)، وقع عقدا بالانتقال إلى السيتي لمدة 4 مواسم، قادما من نادي أندرلخت البلجيكي.

يسرنا الإعلان عن ضم سيرجيو جوميز @sergiogm_10 إلى فريقنا لمدة 4 سنوات ✍️#السيتيpic.twitter.com/6QHPfIXn9k — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 16, 2022

وخضع جوميز للكشف الطبي في مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية، وسيرتدي القميص رقم 21، الذي كان يرتديه من قبل الثنائي الإسباني دافيد سيلفا وفيران توريس.

وقال جوميز، في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "من الرائع أن يحصل أحد اللاعبين الإسبان على القميص رقم 21 في مانشستر سيتي".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق".

ولم يكشف مانشستر سيتي القيمة المالية للصفقة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنها تمت مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

المصدر: وكالات