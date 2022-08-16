في عالم الميتافيرس.. ريال مدريد وبرشلونة يتعاونان

شهد العالم الافتراضي تعاونا فريدا من نوعه، بين قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقا للمحامي المتخصص في العلامات التجارية بعالم الميتافيرس مايك كوندوديس، تقدم ريال مدريد وبرشلونة بطلب مشترك لعملة مشفرة وتطبيق علامة تجارية.



وقدم قطبا الكلاسيكو العلامات التجارية في 5 أغسطس، حيث تغطي العلامة التجارية ألعاب الواقع الافتراضي، والملابس الافتراضية غير القابلة للتنزيل، والأحذية، وأغطية الرأس، وبرامج إدارة معاملات البلوكشين القابلة للتنزيل، وبرامج المحفظة الإلكترونية، إضافة إلى أمور أخرى.

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لكن هذين العملاقين الإسبانيين، ليسا أول من ينضم إلى هذا الفضاء الناشئ عبر العلامات التجارية، ففي أوائل شهر يوليو، قدم نادي كريستال بالاس علامة تجارية لشعاره، معنية بالرموز غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة وتبادلها، والملابس الافتراضية، والمعدات الرياضية.



علاوة على ذلك، قفز عملاق كرة القدم الفرنسية باريس سان جيرمان إلى عربة الرموز غير القابلة للاستبدال في أواخر مارس، عندما تقدم بطلب للوسائط المتعددة المدعومة من الرموز، والملابس الافتراضية، والملابس الرياضية، والإلكترونيات، بالإضافة إلى محافظ العملات المشفرة وإدارة معاملات التشفير.

المصدر: "وكالات"