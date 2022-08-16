بالفيديو.. الزمالك يعلن موقفه من عودة محمد أبو جبل والحارس يرد

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي موقفه من عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق مرة أخرى، بعد رحيله عقب انتهاء عقده.

وأنهى محمد أبو جبل عقده مع الزمالك مع نهاية الشهر الماضي، من أجل الانتقال إلى صفوف النصر، قبل أن يتم فسخ عقده مع النادي السعودي، ليصبح بلا ناد منذ ذلك الوقت.

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ملف عودة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض مغلق.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية، إن هناك محاولات من أبو جبل للاعتذار والعودة من جديد للزمالك، لكن من المستبعد حدوث ذلك.

وتابع: "نرى أن قرارنا بشان أبو جبل صحيح وفيريرا رحب برحيل الحارس، وعودته للزمالك من جديد خطوة للوراء".

أمير مرتضي مع هاني حتحوت :



أبوجبل لن يعود للزمالك pic.twitter.com/LdvEVpd2GU — الاعلامى احمد جمال ahmed jamal (@Ahmed_Jamal1911) August 16, 2022

وواصل: "أبو جبل شعر أنه أخطأ ويريد العودة لكننا نرى أنه انتهى وقت الحديث في هذا الملف سواء بالنسبة لأبو جبل أو أي لاعب رحل، ما المبرر لعودته ؟، ولماذا رحل من الأساس ؟".

وأفاد أن أبو جبل تحدث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وأبلغه الأخير أن النادي ليس لديه أزمة شخصية مع الحارس لكن أمره في يد إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.

وأتم تصريحاته: "إذا كان أبو جبل لم يوفق في أزمته مع النصر السعودي فهذا لا يعني أن الزمالك البديل"، موضحا أن النادي لم يساعد الحارس بأي شكل في أزمته مع النصر.

فيما رد محمد أبو جبل بشكل رسمي على حسابه الشخصي على" تويتر"، عن حقيقة تواصله مع نادي الزمالك من أجل العودة مرة أخرى، قائلا: "‏لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة".

لم ولن اعرض علي اي مسؤل في نادي الزمالك الرجوع الي بيتي وكل مايقال من المسؤلين لا اساس له من الصحة 👍 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) August 15, 2022

فيما أوضح موقفه خلال تصريحات تلفزيونية: "لم أفتح أي أحاديث داخل مصر نهائي لكن ما أريد فهمه لماذا يتم الهجوم على شخصي من الجميع بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت لكل ذلك؟ أتعرض لهجوم من الرموز الكبيرة في الإعلام ولا أفهم لماذا!".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"