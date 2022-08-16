"فيفا" يعلق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه علق الهيئة الحاكمة لكرة القدم في الهند بأثر فوري بسبب تدخل طرف ثالث.

وأضاف "فيفا" أن مجلسه "قرر بالإجماع" تعليق عضوية اتحاد كرة القدم لعموم الهند، مما يعني أن الهند لن تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، لعام 2022، والتي كان من المقرر أن تقام في البلاد في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر.

🚨 FIFA SUSPENDS INDIA FOOTBALL



The All India Football Federation (AIFF) has been suspended by FIFA due to third party interference.



⛔ India will not participate in AFC Asian Cup 2023, Philippines is an alternative.



⛔ India won't host FIFA U-17 Women's World Cup#FIFApic.twitter.com/LMiBGDOFxS — ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) August 16, 2022

وجاء في بيان للفيفا: "سيتم رفع التعليق بمجرد إلغاء أمر بتشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي لكرة القدم واستعادة إدارة الاتحاد السيطرة الكاملة على الشؤون اليومية".

وكانت المحكمة العليا في الهند قد حلت اتحاد كرة القدم في مايو الماضي وعينت لجنة من ثلاثة أعضاء لتعديل النظام الأساسي للاتحاد وتنظيم انتخابات.

المصدر: fifa.com