 
مباشر

رغم صيامه عن هز الشباك.. صلاح يحقق إنجازا في البريميرليغ

الرياضة

رغم صيامه عن هز الشباك.. صلاح يحقق إنجازا في البريميرليغ
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmal

رغم عدم تمكن نجم ليفربول محمد صلاح من هز الشباك أمام كريستال بالاس (1-1) مساء الاثنين، إلا أن الأرقام أظهرت أن الجناح المصري قدم مباراة جيدة في الجولة الثانية من البريميرليغ.

وتأثر صلاح في الشوط الثاني بطرد زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة 57، ولم يحصل على الفرص الكافية للتسجيل.

لكن صلاح قدم مباراة جيدة بشكل عام، حيث أشارت شبكة "سكواكا"، إلى قيام صلاح بصناعة 8 فرص سانحة للتسجيل أمام كريستال بالاس.

إقرأ المزيد
ليفربول يتعثر بسبب
ليفربول يتعثر بسبب "نطحة الوحش"

وأضافت أن هذا أعلى عدد من الفرص المصنوعة من قبل لاعب في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي، منذ أن صنع لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز العدد ذاته أمام ليستر سيتي، في الثامن من أكتوبر الماضي.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وهي الثانية له في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"، بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام مضيفه فولهام بهدفين متتاليين، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: twitter/Squawka

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا