"السيدة العجوز" تكرم ساسولو بثلاثية في بداية رحلة البحث عن الـ"سكوديتو"

استهل فريق يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم (2022-2023)، بفوز عريض على ضيفه ساسولو (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين.

ووقع على أول أهداف يوفنتوس نجمه الجديد الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم أحرز المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش هدفين "للسيدة العجوز" في الدقيقتين (43 من ركلة جزاء، و51) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى للموسم الجديد من الدوري الإيطالي:

ميلان - أودينيزي (4-2)

سامبدوريا - أتالانتا (0-2)

ليتشي - إنتر ميلان (1-2)

مونزا - تورينو (1-2)

لاتسيو - بولونيا (2-1)

فيورنتينا - كريمونيزي (3-2)

ساليرنيتانا - روما (0-1)

يوفنتوس - ساسولو (3-0).

المصدر: RT