بداية قوية لأتلتيكو مدريد في الموسم الجديد للدوري

استهل فريق أتلتيكو مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز كبير خارج أرضه على ضيفه خيتافي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.

وسجل المهاجم ألفارو موراتا، العائد لصفوف "الروخي بلانكوس" هدفين متتاليين له في الدقيقتين (15 و59)، بينما تكفل زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

يذكر أن ألفارو موراتا (29 عاما) عاد إلى صفوف أتلتيكو مدريد مطلع هذا الموسم، قادما من يوفنتوس الإيطالي، بعدما لعب بقميصه في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن موراتا سجل هدفه الأول من خارج منطقة الجزاء في جميع المسابقات، منذ شهر ديسمبر عام 2016.

وأفادت الشبكة، بأن هدف ألفارو موراتا الأخير من خارج منطقة الجزاء، جاء بقميص ريال مدريد وكان في شباك فريق ديبورتيفو لاكورونيا.

المصدر: RT