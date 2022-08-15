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ليفربول يبحث عن باكورة انتصاراته في الموسم الجديد أمام كريستال بالاس.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول يبحث عن باكورة انتصاراته في الموسم الجديد أمام كريستال بالاس.. التشكيلة الأساسية
AFP JUSTIN TALLIS
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يتطلع ليفربول لتحقيق باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب ضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من "البريمير ليغ".

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لفريقيهما للمباراة التي يحتضنها ملعب "أنفيلد" مساء اليوم في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (55 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه كريستال بالاس:

ليفربول يبحث عن باكورة انتصاراته في الموسم الجديد أمام كريستال بالاس.. التشكيلة الأساسية
twitter/LFC_Arabic

بينما اختار الفرنسي   باتريك فييرا (46 عاما) المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

ليفربول يبحث عن باكورة انتصاراته في الموسم الجديد أمام كريستال بالاس.. التشكيلة الأساسية
twitter/CPFC

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يذكر أن فريق ليفربول استهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتعادل مع مضيفه فولهام (2-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت 6 أغسطس الجاري.

بينما خسر نادي كريستال بالاس في عقر داره أمام جاره أرسنال (0-2) في مباراة "الديربي" التي جمعتهما يوم الجمعة 5 أغسطس الحالي، على ملعب "سيلهرست بارك - Selhurst Park" بالعاصمة لندن، في الجولة الافتتاحية "للموسم الجديد "للبريمير ليغ".

المصدر: "twitter/@LFC/@ CPFC" 

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