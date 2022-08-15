محمد صلاح يتطلع لأرقام قياسية جديدة في مواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس

يتطلع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتسيجل أرقام قياسية جديدة خلال مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد صلاح ساهم في تسجيل 11 هدفا خلال آخر 7 مباريات فقط ضد كريستال بالاس ضمن منافسات "البريميرليغ".

وأوضح أنه في حال سجل صلاح هدفا أو أكثر في شباك كريستال بالاس خلال مباراة اليوم على ملعب آنفيلد،، فإنه سيصبح ثاني أكثر لاعبي ليفربول زيارة لشباك الخصوم في تاريخ "البريميرليغ" بشكله الحالي الذي بدأ عام 1992.

وإذا سجل صلاح هدفا وحيدا في المباراة، فإنه سيصل إلى هدفه رقم 120 هدفا ليعادل رقم أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد، ويقلص الفارق إلى 8 أهداف مع روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا بقميص ليفربول في "البريميرليغ".

كما أن محمد صلاح سينفرد بالمركز الثامن في قائمة أفضل هدافي ليفربول، إذ يتساوى حاليا مع مايكل أوين برصيد 158 هدفا في مختلف المسابقات.

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ويسعى ليفربول، لتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل مع فولهام (2-2)، في الجولة الأولى.

وأنقذ محمد صلاح ليفربول من الهزيمة بإحرازه هدف التعادل "للريدز" في مرمى فولهام بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم السبت 6 أغسطس الجاري، على ملعب "كرافين كوتاج - Craven Cottage" بالعاصمة لندن.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، خلا ستة مواسم على التوالي، منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017 قادما من روما الإيطالي، بعد أن هز شباك فولهام ليضمه إلى قائمة ضحاياه التي تشمل كلا من واتفورد ووست هام يونايتد ونوروتش سيتي (مرتين) وليدز يونايتد.

وهذا الهدف هو الثامن لمحمد صلاح في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ليعادل أرقام الثلاثي الإنجليزي آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني كأكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الأولى من المسابقة.

المصدر: وكالات