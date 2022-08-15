رسميا.. برشلونة يعلن عن رحيل لاعب جديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، رحيل لاعبه الشاب، أليكس كولادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى برشلونة للتخلص من لاعبيه الذين لا يحتاج لخدماتهم من أجل توفير الرواتب، لضم صفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله رحيل أليكس كولادو إلى صفوف نظيره إلتشي خلال انتقالات الصيف الحالي.

🚨✅| Official: Barcelona announce the loan of Álex Collado to Elche until 30th June 2023. No buy-option included. #fcblivepic.twitter.com/uB5iK1ODip — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 15, 2022

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وذكر النادي الكتالوني في بيانه الرسمي أن انتقال أليكس كولادو، إلى صفوف إلتشي جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ينتهي في صيف 2023 المقبل.

كما أكد برشلونة بشكل واضح أن عقد إعارة اللاعب إلى صفوف إلتشي لا يتضمن بند خيار الشراء عقب انتهاء فترة إعارته.

وشارك أليكس كولادو لأول مرة مع برشلونة أمام سيلتا فيغو في نهاية موسم 2018/19 ، عندما كان إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، وفي الموسم الماضي خرج على سبيل الإعارة إلى غرناطة في فترة الانتقالات الشتوية، ولعب 17 مباراة، وسجل هدفين.

المصدر: "وكالات"