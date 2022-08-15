مبابي يضغط لبيع نيمار بسبب ميسي

أشارت شبكة GFFN الفرنسية إلى أن كيليان مبابي، طالب إدارة ناديه باريس سان جيرمان بالاستغناء عن البرازيلي نيمار، عند تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي.

وأضافت الشبكة أن مبابي يرى أن الملعب، لا يتحمل سوى ثنائي هجومي فقط، بعد وصول ليونيل ميسي، صيف العام الماضي، قادما من برشلونة.



وذكرت أيضا أن اللاعب الفرنسي، يعتقد أنه تعلم الكثير بجوار نيمار، طوال السنوات الخمس الماضية، والآن يركز فقط ليتعلم من ليونيل ميسي.



ولفتت GFFN إلى أن الأزمة بين مبابي ونيمار، استفحلت بتألق اللاعب البرازيلي في المباريات الثلاث الأولى للفريق الباريسي، مطلع الموسم الجاري.

ونوهت بأنه نشأت صداقة سريعة بين نجمي بي إس جي، فور انضمامهما إلى الفريق في صيف 2017، إلا أن العلاقة توترت للغاية بينهما، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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ومع غياب مبابي عن مباراة الافتتاح في الدوري الفرنسي للفريق الباريسي، انتعش ميسي واستعاد نيمار ذاكرته التهديفية.

وأوضحت الصحف الفرنسية أن فوز الفريق الباريسي فريق كلير مونت، أبرز روح الانسجام الكبيرة بين ميسي وزميله السابق بالبارسا نيمار، في ظل غياب مبابي.

يذكر أن باريس سان جيرمان ربط الثنائي مبابي ونيمار، بعقدين حتى صيف 2025.

كما ينص عقد نيمار على إمكانية تجديده تلقائيا، حتى صيف 2027.

المصدر: "وكالات"