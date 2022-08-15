حقيقة تهديد مانشستر يونايتد لكريستيانو رونالدو بفسخ عقده

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس"، حقيقة تهديد مانشستر يونايتد لنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بفسخ عقده مع النادي الإنجليزي.

وترددت أنباء مؤخرا أن نادي مانشستر يونايتد حذر رونالدو، وطالبه بتغيير سلوكه وتصرفاته، وإلا ستقوم إدارة النادي بفسخ عقده.

ونفى فابريزيو رومانو، صحة هذه التقارير مؤكدا أن المهاجم البرتغالي سيظل جزءا من مشروع مانشستر يونايتد ولا توجد أي نية للاستغناء عنه.

كما أكد الصحفي الموثوق، أن هذا هو التفكير السائد داخل مانشستر يونايتد، والهولندي إريك تين هاج أيضا.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



Cristiano Ronaldo remains part of the #MUFC project and there is no intention of parting ways with him. This is the thinking within the club, and with Erik ten Hag.



Full story 👇👇 — CaughtOffside (@caughtoffside) August 15, 2022

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ويعاني مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم بعدما تلقى هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج آخرهم الخسارة برباعية نظيفة على يد نظيره برينتفورد.

الجدير بالذكر أن رونالدو، قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، خلال الصيف الحالي، إلا أنه فشل في إيجاد عرض أخر له، بعدما رفضت عدة أندية فكرة التعاقد مع البرتغالي.

المصدر: twitter/FabrizioRomano