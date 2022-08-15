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رقم سلبي لريال مدريد لأول مرة في الدوري الإسباني منذ 15 عاما بعد مواجهة ألميريا

الرياضة

رقم سلبي لريال مدريد لأول مرة في الدوري الإسباني منذ 15 عاما بعد مواجهة ألميريا
AFP
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تلقت شباك ريال مدريد هدفا مبكرا بعد أقل من 6 دقائق فقط، خلال مواجهة أليمريا ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني، لتكتب رقما سلبيا للنادي الملكي في المسابقة المحلية.

وسجل لارجي رامازاني هدفا لمصلحة أليمريا عقب خمس دقائق و50 ثانية من تمريرة طويلة تلقاها عن طريق إينييجو إيجواراس، لينفرد المهاجم البلجيكي ويسجل هدفا رائعا في شباك تيبو كورتوا.

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وذكرت شبكة "أوبتا" أن رامازاني لاعب ألميريا سجل أسرع هدف أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني (بعد 5 دقائق و50 ثانية).

وأشارت الشبكة إلى أن أسرع من سجل في ريال مدريد كان سيرجيو أغويرو بقميص أتلتيكو مدريد في أغسطس 2007 بعد مرور 58 ثانية.

وفاز الريال بنتيجة المباراة 2-1 ليحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد في حملته للدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، بينما تعرض ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ والصاعد حديثا لدوري الأضواء، لأول هزيمة له في الموسم الجديد.

المصدر: Opta

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