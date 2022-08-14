ريال مدريد يقلب الطاولة على ألميريا (فيديو)

حول نادي ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف دون رد أمام ألميريا إلى فوز بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت الفريقين لحساب الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وباغت ألميريا ضيفه ريال مدريد بهدف مبكر حمل توقيع لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة.

#ألميريا_ريال_مدريد



🏆 | الـدوري الإسـبـانـي 🇪🇸

⚽️ | الـمـيـريـا 1 × 0 ريـال مـدريـد

🎯 | هدف رمضاني .فريق ولدنا😍😍😍 pic.twitter.com/jsLHTXifgM — متقاعد (@SAlmtqa) August 14, 2022

وحافظ ألميريا على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب في الشوط الثاني، حيث تمكن الريال من تعديل النتيجة أولا عن طريق لوكاس فاسكيز ثم أحرز البديل النمساوي دافيد ألابا هدف الفوز من ركلة حرة نفذها بطريقة جميلة في الدقيقة 75.

الدوري الاسباني | الميريا 1 × 1 ريال مدريد | هدف التعادل ريال مدريد عن طريق لوكس فاسكيز 💥💥👏🏻👏🏻 HD



- @F24HQpic.twitter.com/ooEZOYYtxs — ياسعود قلبي راح ماعنه منشود (@CaseyAt82395154) August 14, 2022

Golazo of a freekick by Alaba to make it 2-1 and give Real Madrid the lead! Squad depth at it’s finest. #HalaMadrid#LaLiga



pic.twitter.com/B2mzjpEHgW — ︎ ︎ ︎ ︎ᴊᴀʏ #14🏆 #35🏆 (@jayyarrrRMA) August 14, 2022

وبهذا الفوز يكون الريال قد حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد في حملته للدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، بينما تعرض ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ والصاعد حديثا لدوري الأضواء، لأول هزيمة له في الموسم الجديد.

المصدر: RT