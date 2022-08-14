بهدف "قاتل".. الأهلي يهزم مصر المقاصة ويبلغ ربع نهائي كأس مصر (فيديو)

حجز النادي الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي من بطوله كـأس مصر، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه مصر المقاصة بهـدف نظيف، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأحد.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه رامي ربيعة، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

رامي ربيعة صاحب هدف تقدم الأهلي أمام المصري ⚽️🔥pic.twitter.com/pgKdTnl3Sx — جول مصر - GOAL (@goaleg) August 10, 2022

هدف تأهل الأهلي لـ ربع نهائي كأس مصر على حساب مصر المقاصة عن طريق رامي ربيعة من ركلة جزاء ⚽️ pic.twitter.com/9lPriqbURn — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 14, 2022

وتأهل الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى ربع النهائي لمواجهة المقاولون العرب بينما ودع المقاصة من ثمن النهائي بعد أيام من هبوطه رسميا إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

المصدر: وكالات