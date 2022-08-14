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بهدف "قاتل".. الأهلي يهزم مصر المقاصة ويبلغ ربع نهائي كأس مصر (فيديو)

الرياضة

بهدف
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حجز النادي الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي من بطوله كـأس مصر، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه مصر المقاصة بهـدف نظيف، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الأحد.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز لمدافعه رامي ربيعة، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتأهل الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى ربع النهائي لمواجهة المقاولون العرب بينما ودع المقاصة من ثمن النهائي بعد أيام من هبوطه رسميا إلى دوري الدرجة الثانية المصري.

المصدر: وكالات

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