مرتضى منصور يكشف حقيقة طلبه الاعتذار من رئيس الأهلي

نفى رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم مرتضى منصور، تقدمه باعتذار لرئيس الأهلي محمود الخطيب.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر، قضت الأربعاء الماضي، بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

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وأصدر مرتضى منصور بيانا على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أكد من خلاله عدم وجود صلة له بالاعتذار الذي تقدم به الإعلامي توفيق عكاشة إلى محمود الخطيب.

وقال مرتضى منصور في بيانه إنه "لم ولن يعتذر ولم يفوض أي شخص للاعتذار نيابة".

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علاقته بالاعتذار الذي تقدم به توفيق عكاشة الى محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأوضح مرتضى انه لم ولن يعتذر ولم يفوض اي شخص للاعتذار نيابة عنه مشددا على انه مستمر في معركته القانونية مع الخطيب ولن يقبل اي تنازل منه مؤكدا ان هذا قرار نهائي لا رجعة فيه. — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) August 14, 2022

وأكد رئيس الزمالك، أنه "مستمر في معركته القانونية مع الخطيب ولن يقبل أي تنازل منه مؤكدا أن هذا قرار نهائي لا رجعة فيه".

المصدر: حساب مرتضى منصور على "تويتر"