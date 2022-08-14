"شكرا لكم على تلك اللحظات الجميلة".. سيلفا يوجه رسالة لجماهير "السيتي"

أثار البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الجدل حول مستقبله، برسالة نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام".

وربطت تقارير إعلامية عدة، لاعب الوسط البرتغالي بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، حيث أبدى الأخير

رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق الكتالوني بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.

وزادت تدوينة نشرها سيلفا اليوم الأحد على حسابه في موقع "إنستغرام" من احتمال رحيله عن مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث كتب: "أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي قدمتموه لي يا رفاق".

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل لاعبه البرتغالي لكن يشترط الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وينتظر برشلونة رحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل تقديم عرض لضم سيلفا.

المصدر: RT