مدرب مانشستر يفرض عقوبة قاسية على لاعبيه بعد الخسارة أمام برينتفورد

قرر مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، معاقبة لاعبي فريقه بعد الخسارة المذلة على يد برينتفورد بنتيجة (0-4)، أمس السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن تين هاغ سيجبر لاعبيه على الركض لمسافة 13.8 كيلومتر خلال حصتهم التدريبية الإضافية اليوم الاثنين.

Erik ten Hag wanted to make #mufc players run 13.8km during their exercises in their extra training session today, because Brentford players ran 13.8km more than them yesterday (109.4km to United's 95.6km). [@SkySportsNews] — The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 14, 2022

وأوضحت الشبكة، أن السبب في ذلك هو أنه خلال مباراة يونايتد وبرينتفورد ركض لاعبو الأخير 13.8 كيلومتر أكثر من لاعبي يونايتد.

وأظهرت الإحصائيات أن لاعبي برينتفورد ركضوا خلال المباراة 109.4 كلم مقابل 95.6 للاعبي يونايتد.

المصدر: "سكاي سبورتس"