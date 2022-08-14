الاتحاد العراقي يرد على أنباء نقل "خليجي 25" من البصرة إلى الكويت

رد الاتحاد العراقي لكرة القدم، على الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل منافسات بطولة "خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة مطلع العام المقبل إلى دولة الكويت.

وقال الاتحاد العراقي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأحد: "يفند الاتحاد العراقي لكرة القدم الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل منافسات بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة مطلع العام المقبل".

وأضاف البيان: "يود الاتحاد توضيح أن زيارة اللجنة التفقدية إلى دولة الكويت اليوم الأحد هي زيارة روتينية وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة المقبلة والدولة البديلة".

وأكمل البيان: "وقد نفى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الأنباء التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام من أن النسخة الـ25 المقبلة التي ستقام مطلع العام المقبل في البصرة ستنقل إلى دولة الكويت في مناسبة سابقة، وأن اتحاد كأس الخليج يعد تلك الزيارة لمعرفة جاهزية البلد البديل ولا تخرج أكثر من هذا النطاق".

وتقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير من العام المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، في مدينة البصرة العراقية.

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم