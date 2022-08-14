آل الشيخ يوجه رسالة لبنزيما قبيل مواجهة ألميريا وريال مدريد الليلة (صورة)

وجه مالك نادي ألميريا، المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رسالة لنجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وذلك قبيل مواجهة فريقيهما اليوم الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

ونشر آل الشيخ صورة لبنزيما عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "توقعي تكون أسوأ أول 5 دقايق له كرويا.. إحساس".

توقعي تكون اسواء اول خمس دقايق له كروياً احساس😉🦁🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/k20bs9NiKh — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2022

ويعد بنزيما النجم الأول لريال مدريد حاليا، حيث ساهم في تتويج الفريق الملكي بثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني في الموسم المنصرم وكأس السوبر الأوروبي في الأسبوع الماضي.

أما آل الشيخ، فيعتبر من بين أبرز الملاك العرب للأندية الأوروبية، حيث قاد رئيس هيئة الترفيه بالسعودية فريق ألميريا للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المنصرم بعد غياب استمر 7 سنوات.

المصدر: RT