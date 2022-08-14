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شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا "قاتلا" في الدوري الإنجليزي

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا
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سجل حارس مرمى كوينز بارك رينجرز، سيمي دينغ، هدفا "قاتلا"، لينقذ فريقه من الخسارة أمام سندرلاند، أمس السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب".

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما كانت النتيجة تشير لتأخر كوينز بارك رينجرز 1-2، تحصل الأخير على ضربة ركنية، ليقرر الحارس السنغالي ترك مرماه والصعود لمساندة زملائه في الهجوم.

واستطاع دينغ تسجيل هدف التعادل لفريقه من خلال ضربة رأسية قوية في الدقيقة 92 قبل صافرة الحكم ليمنح فريقه نقطة التعادل (2-2).

وبهذه النتيجة، رفع كوينز بارك رينجرز رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد سندرلاند إلى خمس نقاط ويشغل المركز السادس.

المصدر: "ميرور"

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