شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا "قاتلا" في الدوري الإنجليزي

سجل حارس مرمى كوينز بارك رينجرز، سيمي دينغ، هدفا "قاتلا"، لينقذ فريقه من الخسارة أمام سندرلاند، أمس السبت، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب".

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما كانت النتيجة تشير لتأخر كوينز بارك رينجرز 1-2، تحصل الأخير على ضربة ركنية، ليقرر الحارس السنغالي ترك مرماه والصعود لمساندة زملائه في الهجوم.

Scores at one end and makes a super save at the other!



Take a bow, Seny Dieng! 👏#EFL | @QPRpic.twitter.com/pc1BwiIjv8 — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) August 14, 2022

واستطاع دينغ تسجيل هدف التعادل لفريقه من خلال ضربة رأسية قوية في الدقيقة 92 قبل صافرة الحكم ليمنح فريقه نقطة التعادل (2-2).

QPR's goalkeeper Seny Dieng popped up with a late equaliser for his side at Sunderland this afternoon... 🤯pic.twitter.com/BohctNDUZT — BettingOdds (@BettingOddsUK) August 13, 2022

وبهذه النتيجة، رفع كوينز بارك رينجرز رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد سندرلاند إلى خمس نقاط ويشغل المركز السادس.

المصدر: "ميرور"