رسميا.. الأهلي يكشف موقفه من المشاركة في مسابقتي الكأس والسوبر

أعلن النادي الأهلي، أمس السبت، مشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد رد اتحاد الكرة على مطالبه.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقى النادي خطابا اليوم (أمس) من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسؤولية على تطوير منظومة التحكيم. والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات.. وأن الاتحاد تعاقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرغ وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداء من 10-8-2022".

وتابع: "بخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري.. أكد اتحاد الكرة في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرغ بوصفه المسؤول الأول عن منظومة التحكيم".

وواصل: "وذلك للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية".

وأكمل: "في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا.. وتحويل ملف حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.. دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة.. وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي. تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر- السوبر المصري)، بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري، حيث اتهمت إدارة الأهلي حكم الفيديو في المباراة المذكورة، محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.

وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.

وبعد الاستجابة لمطالبه وتراجعه عن الانسحاب من المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، سيلعب الأهلي في وقت لاحق اليوم الأحد، مع مصر المقاصة، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، كما سيقابل غريمه الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري في 28 أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: موقع الأهلي