سان جيرمان يكرم وفادة مونبيلييه بخماسية

واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية هذا الموسم، بفوز عريض على ضيفه مونبيلييه (5-2) اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وسجل خماسية الفريق الباريسي، مدافع مونبيلييه، فايالو ساكو بالخطأ في مرمى فريقه، ونيمار "هدفين"، وكيليان مبابي، وريناتو سانشيز في الدقائق 39، و43، و51، و69، و85 على الترتيب.

بينما تكفل الدولي التونسي وهبي الخزري، وتشاتو، بتسجيل هدفي مونبيلييه في الدقيقتين 58 و92، لتهتز الشباك الباريسية لأول مرة تحت قيادة المدرب الجديد، كريستوف جالتيه.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من فوزين في مباراتين، بينما تجمد رصيد مونبيلييه عند 3 نقاط.

المصدر: وكالات