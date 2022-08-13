الدوري الإسباني.. برشلونة يسقط في كمين فاييكانو

سقط نادي برشلونة في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فاييكانو، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيطر برشلونة على أحداث الشوط الأول، وتمكن مهاجمه الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب برشلونة، تشافي عدة تبديلات، أبرزها الزج بدي يونغ، وفاتي، وكيسييه، ونجح الأخير في إحراز هدف في الدقيقة 88، ولكن الحكم ألغى الهدف مجددا بداعي التسلل.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية، ثم الطرد لسيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، بسبب التحامه العنيف مع فالكاو، مهاجم رايو فاييكانو في الدقيقة 94، وبعدها أطلق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، تحصل برشلونة وفاييكانو على أول نقطة لهما في الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

المصدر: وكالات