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برينتفورد يقسو على مانشستر يونايتد برباعية (فيديو)

الرياضة

برينتفورد يقسو على مانشستر يونايتد برباعية (فيديو)
AP
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كرم نادي برينتفورد وفادة ضيفه مانشستر يونايتد برباعية دون رد في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن برينتفورد من تسجيل أهدافه الأربعة في الشوط الأول، عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا، وماثياس يانسين، وبن ميي، وبريان مبيومو، في الدقائق 10، و17، 30، و35 على الترتيب.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، أن برينتفورد أصبح ثالث فريق يسجل أربعة أهداف ضد مانشستر يونايتد في الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي بعد توتنهام في أكتوبر 2020، وليفربول في أكتوبر 2022.

وبهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين، بينما بقي مانشستر يونايتد بلا رصيد علما بأنه تكبد الخسارة في الجولة الأولى على يد برايتون بنتيجة 1-2.

المصدر: RT

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