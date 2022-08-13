شاهد.. رد فعل رونالدو بعد تلقي مانشستر يونايتد هدفين في ربع ساعة

حاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخبرته الرفع من الروح المعنوية لزملائه في مانشستر يونايتد وتحفيزيهم بعد تلقي فريقهم هدفين في غضون ربع ساعة تقريبا في مباراة برينتفورد.

وأحرز بيليندا جوشوا داسيلفا الهدف الأول لبرينتفورد في الدقيقة العاشرة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يحسن حارس مرمى مانشستر يونايتد، دافيد دي خيا التعامل معها لتمر من بين يديه وتسكن شباكه.

وضاعف ماثياس يانسين النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 17، بعد خطأ مشترك لدفاع مانشستر يونايتد وحارسه دي خيا.

وبعد تلقي مانشستر يونايتد الهدف الثاني ظهر رونالدو وهو يوجه زملاءه ويحفزهم لدفعهم لقلب النتيجة أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل من المباراة التي تجمع الفريقان الآن.

Cristiano Ronaldo after United conceded second goal...pic.twitter.com/kpsVvXI05d — CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 13, 2022

ولسوء حظ رونالدو فإن محاولته لتحفيز زملائه، لم تعط أي نتيجة، بل تأزمت وضعية يونايتد الذي تلقى هدفين آخرين في الدقيقتين 30 و35.

المصدر: RT