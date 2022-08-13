الدوري الروسي.. زينيت يهزم تسيسكا ويصعد إلى الصدارة مؤقتا

تغلب نادي زينيت بطرسبورغ على مضيفه تسيسكا موسكو بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم السبت، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، هدف التقدم لزينيت في الدقيقة 45، وأدرك المهاجم الدولي الروسي فيودر شالوف، هدف التعادل لتسيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز البرازيلي غوستافو مانتيان، هدف الفوز لزينيت في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، رفع زينيت رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد تسيسكا عند 10 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع جاره سبارتاك موسكو الذي سيواجه غدا نادي سوتشي.

المصدر: RT