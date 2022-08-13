تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية لمواجهة برينتفورد

كشف المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة برينتفورد المقررة مساء اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت التشكيلة الأساسية ليونايتد، تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن شارك بديلا في مباراة برايتون يوم الأحد الفائت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت خسارة مفاجئة لـ"الشياطين الحمر" بنتيجة 1-2.

وكان رونالدو غاب عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، ولم يسافر المهاجم المخضرم مع بعثة فريقه في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، مطلع شهر يونيو الماضي، وسط أنباء عن تقدم "الدون" بطلب للرحيل عن "الشياطين الحمر" للانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد كالآتي:

المصدر:manutd.com