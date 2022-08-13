بعد الحكم بحبسه.. بلاغ جديد للأهلي ضد مرتضى منصور

تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي المصري، ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بسبب "تجاوزات الأخير غير اللائقة وتطاوله" على محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وجاء في البلاغ الذي تم تقديمه ومعه حافظة مستندات، أن "الأهلي ومسؤوليه سلكوا كافة الطرق القانونية لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك والتي تنذر بفتنة في الشارع الرياضي بين أبناء الوطن.. كما أن هناك أحكاما نهائية صدرت بحق المذكور ولم يتم تنفيذها حتى الآن".

وتضمن البلاغ أيضا "قيام رئيس الزمالك في مداخلاته التلفزيونية بالتقليل من شأن الأحكام القضائية التي صدرت بحقه بدعوى أنها لا تمثل له مراجعة مع نفسه حيال التصرفات الخارجة التي يرتكبها والتي لا تتفق مع قيمة النادي الذي يترأسه ولا عمره الذي يقترب من الخامسة والسبعين عاما".

إقرأ المزيد

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت منذ أيام قليلة حكما ضد رئيس الزمالك في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض بحق محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.

المصدر: وكالات