شوبير يكشف موقف الأهلي من خوض مباراة مصر المقاصة

كشف الإعلامي الرياضي المصري الشهير أحمد شوبير، عن آخر التطورات بشأن قرار مسؤولي الأهلي المصري بالانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر- السوبر المصري)، بعد قرار إلغاء هدف في مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري، حيث اتهمت إدارة ألأهلي حكم الفيديو في المباراة المذكورة، محمود عاشور بتعمد إلغاء الهدف من خلال تقنية الفيديو.

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وطالب الأهلي بإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه وإقالة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق رحيل عصام عبدالفتاح وتعيين مارك كلاتنبرغ بديلا له لتطوير لجنة الحكام، فيما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الحكم محمود عاشور حتى الآن.

وكشف أحمد شوبير، المقرب من إدارة الأهلي، في تصريحات تلفزيونية عن موقف الأهلي من خوض مواجهة مصر المقاصة المقررة غدا الأحد في الدور الـ16 لكأس مصر، بعد إقالة عصام عبدالفتاح من رئاسة لجنة الحكام.

وقال شوبير: "الأهلي في انتظار الرد على خطاب محمود عاشور حكم الفار ثم يتخذ قراره خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفي حال قرر الأهلي خوض مباراة الغد ضد مصر المقاصة، فقد يوافق أيضا على مواجهة غريمه الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري المقررة في 28 أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: وكالات