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دي يونغ يفصح لزملائه في برشلونة عن وجهته المقبلة

الرياضة

دي يونغ يفصح لزملائه في برشلونة عن وجهته المقبلة
Legion-Media
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كشف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، لزملائه في نادي برشلونة، عن وجهته المقبلة حال رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن دي يونغ أبلغ زملاءه في غرفة الملابس بأنه قد ينتهي به الأمر هذا الصيف إلى الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن دي يونغ بات أكثر انفتاحا للرحيل عن برشلونة والانضمام لمانشستر يونايتد، ويتوقع اللاعب الهولندي أن تتم الصفقة في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت "سبورت"، أن "دي يونغ غاضب جدا من برشلونة، لأنه يرى أن النادي يضغط عليه للمغادرة، ولهذا السبب فإن اللاعب الهولندي لن يقدم أي تسهيلات للبارسا عند رحيله".

وكان نادي برشلونة توصل قبل أسابيع إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال اللاعب الهولندي، حيث وافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة.

إلا أن دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، عطل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة لدى "البارسا" بقيمة 18 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية إسبانية.

ولعب الهولندي 140 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات

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