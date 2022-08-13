 
مباشر

رسميا.. برشلونة يمدد عقد لاعبه نيكو غونزاليس

الرياضة

رسميا.. برشلونة يمدد عقد لاعبه نيكو غونزاليس
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlr2

مدد نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عقد لاعب خط وسطه، الشاب نيكو غونزاليس حتى يونيو 2026 وأعاره إلى مواطنه فالنسيا حتى يونيو 2023 من دون خيار الشراء.

وأفاد برشلونة في بيان أنه "توصل واللاعب نيكو غونزاليس إلى اتفاق مشترك لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، حتى 30 يونيو 2026. وتم تحديد بند تحريره بمليار يورو".

وكان نيكو البالغ عمره 20 عاما، وصل إلى برشلونة في عام 2013 في سن الحادية عشرة قادما من نادي مونتانيروس دي لاكورونيا، وتدرج في جميع الفئات الشبابية في النادي، قبل أن يخوض أول مباراة له مع الفريق الأول في موسم 2021-2022 بقيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان.

ويدافع نيكو عن قميص منتخب إسبانيا للشباب، كما اختبر اللعب في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا