رسميا.. برشلونة يمدد عقد لاعبه نيكو غونزاليس

مدد نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، عقد لاعب خط وسطه، الشاب نيكو غونزاليس حتى يونيو 2026 وأعاره إلى مواطنه فالنسيا حتى يونيو 2023 من دون خيار الشراء.

وأفاد برشلونة في بيان أنه "توصل واللاعب نيكو غونزاليس إلى اتفاق مشترك لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، حتى 30 يونيو 2026. وتم تحديد بند تحريره بمليار يورو".

BREAKING NEWS ❗ Nico González renews until 2026 and goes on loan to Valencia for the 2022/23 season — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 13, 2022

وكان نيكو البالغ عمره 20 عاما، وصل إلى برشلونة في عام 2013 في سن الحادية عشرة قادما من نادي مونتانيروس دي لاكورونيا، وتدرج في جميع الفئات الشبابية في النادي، قبل أن يخوض أول مباراة له مع الفريق الأول في موسم 2021-2022 بقيادة المدرب السابق الهولندي رونالد كومان.

ويدافع نيكو عن قميص منتخب إسبانيا للشباب، كما اختبر اللعب في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب