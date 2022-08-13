مبابي يرشح ثلاثة لاعبين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022

رشح مهاجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نفسه مع لاعبين اثنين آخرين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وقال مبابي خلال حوار أجرته معه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "أرشح كريم بنزيما، ثم أنا وساديو ماني" للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

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وأضاف: "لقد حقق بنزيما نجاحا باهرا، وقدم أفضل مواسم عمره.. بلغ 34 عاما، وفاز بلقب جديد لدوري الأبطال، وكان حاسما في الكثير من الأحيان".

وأتم ضاحكا "لو كنت كريم بنزيما، ولم أفز بالجائزة هذا العام، لتوقفت عن التفكير في الكرة الذهبية للأبد".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول"، أعلنت أمس الجمعة، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2022، وضمت 30 لاعبا جاء على رأسهم بنزيما، ومبابي، وماني.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس.

المصدر: وكالات