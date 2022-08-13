جدول مواعيد أهم مباريات السبت

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة، وذلك مع عودة المنافسات في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتنطلق اليوم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهات نارية، أبرزها ليستر سيتي ضد أرسنال، ومانشستر سيتي ضد بورنموث، ومانشستر يونايتد ضد برينتفورد.

ويستهل اليوم برشلونة مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإسباني، بمواجهة رايو فاييكانو.

وتنطلق اليوم النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي، حيث يلعب حامل اللقب ميلان ضد جنوى، والوصيف إنتر ضد ليتشي.

وفي فرنسا يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

أرسنال # ليستر سيتي - الساعة 17:00

مانشستر سيتي # بورنموث - الساعة 17:00

برينتفورد # مانشستر يونايتد - الساعة 19:30

الدوري الإسباني

سيلتا فيغو # إسبانيول - الساعة 18:00

برشلونة # رايو فاييكانو - الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

ميلان # أودينيزي - الساعة 19:30

سامبدوريا # أتالانتا - الساعة 19:30

ليتشي # إنتر ميلانو - 21:45

الدوري الفرنسي

موناكو # رين - الساعة 18:00

باريس سان جيرمان # مونبلييه - الساعة 22:00

المصدر: RT