"الضربة الرابعة".. ماني "كابوس" صلاح في 2022

كان السنغالي ساديو ماني، بمثابة كابوس في العام 2022 لزميله السابق في نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، من خلال تفوقه عليه في جل المواجهات بينهما بعيدا عن ليفربول.

وآخر تفوق لماني المنتقل هذا الصيف إلى بايرن ميونخ بعد أن قضى ستة مواسم ناجحة في صفوف ليفربول، كان مع إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أمس الجمعة، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022.

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وبعد أن تم الاستقرار على المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة المرموقة وهم ثنائي ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين، نشر "اليويفا" ترتيب بقية اللاعبين حتى المرتبة الـ15.

واحتل صلاح المركز السابع برصيد 46 نقطة، ليبقى خلف ماني، الذي جاء سادسا في القائمة بواقع 51 نقطة.

وبذلك، تفوق ماني على صلاح للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بعد أن قاد السنغالي منتخب بلاده لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون مطلع هذا العام، بعد الفوز على رفاق صلاح في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

كما قاد ماني منتخب السنغال للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، على حساب منتخب مصر.

ولم تتوقف انتصارات ماني على زميله السابق في ليفربول عند هذا الحد، حيث تفوق النجم السنغالي للمرة الثالثة على صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2022، قبل أن يأتي التفوق الرابع بتقدمه على نظيره المصري في ترتيب المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من "اليويفا".

ومع ذلك، فقد نجح صلاح في التفوق على ماني في مناسبات أخرى هذا العام، من خلال تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في موسم 2021-2022، كما فاز الفرعون المصري بجائزتي رابطة المحترفين الإنجليزية ورابطة الكتاب كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وتم اختياره كأفضل لاعب في ليفربول لهذا العام من قبل اللاعبين والجماهير أيضا.

المصدر: وكالات