رافع أثقال روسي يحطم رقما قياسيا بسحبه قطارا يزن 120 طنا (فيديو)

حقق رافع الأثقال الروسي روسلان بوستوفوي، رقما قياسيا عالميا جديدا، بسحبه قطارا يزن 120 طنا.

وسجل بوستوفوي هذا الرقم القياسي على سكة حديد موسكو، حيث سحب قطارا يزن 120 طنا لمسافة 8.6 متر خلال 36.38 ثانية دون استخدام أي أجهزة خاصة.

واستعد بوستوفوي لتسجيل هذا الرقم القياسي تحت إشراف مواطنه سيرغي أغادزانيان، حامل الرقم القياسي العالمي لسحب المعدات متعددة الأطنان والملقب بـ"هالك الروسي".

المصدر: sportrbc.ru