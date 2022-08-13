مدرب مانشستر يونايتد ينهي الجدل بشأن مستقبل رونالدو

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيستمر في صفوف "الشياطين الحمر" في الموسم الحالي.

وزعمت تقارير صحفية في وقت سابق، أن رونالدو قدم طلبا رسميا للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الانضمام إلى فريق يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل يونايتد في حجز مقعده في البطولة القارية المرموقة.

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وسئل تين هاغ خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة يونايتد وبرينتفورد المقررة في وقت لاحق اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، عما إذا كان رونالدو يرغب فعلا في الرحيل، فرد المدرب الهولندي قائلا: "هذا افتراضك أنت.. وليس ما يقوله رونالدو لي".

Erik ten Hag on Ronaldo: “Cristiano Ronaldo wishes to leave? That is your assumption, not what Cristiano is telling me”, via @utdreport. 🚨🔴 #MUFC



“I deal with the players we have and we plan with him [Ronaldo] for this season and we have to fit him into the team”. pic.twitter.com/VKu06NFoQy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2022

وأضاف هاغ: "أتعامل مع اللاعبين الذين لدينا، ونخطط لهذا الموسم في وجود رونالدو، وعلينا أن نلحقه بالفريق".

واختتم: "يجب أن يصل رونالدو إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة، حتى يتمكن من القيام بالدور الذي نتوقعه منه هذا الموسم"

ولم يعلن بعد مدرب مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه لمباراة برينتفورد، ولكن يتوقع أن يتواجد رونالدو في القائمة إلا أن مشاركته في التشكيلة الأساسية تبقى محل شك.

المصدر: "سكاي سبورتس"